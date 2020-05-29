台積電今早股價開低，股價弱勢，加上外資預期台積電(2330)今年資本支出將下修，壓抑相關供應鏈及設備廠包括家登(3680)、京鼎(3413)、弘塑(3131)等股價表現；僅無塵室工程設備廠漢唐(2404)股價續衝，仍在高檔200元之上。

繼一美系外資認為台積電受到美國對華為禁令影響，資本支出可能更保守，一家亞系外資最新報告同聲，指台積電今年資本支出將下修，估將年減9%，但維持台積電優於大盤評等及目標價296元。台積電(2330)將於6月9日舉行股東會，並預定7月中旬舉行法說會，第三季、全年展望以及資本支出是否下調都成為市場關注的重點。

亞系外資認為，台積電受到客戶調整訂單、美國擴大圍堵華為影響，可能將部分設備訂單延到12月，預估台積電今年資本支出將年減9%。

台積公司於上季法說會中表示，預期今年資本支出在150~160億美元新高維持不變。亞系外資認為，台積電可能將部分設備訂單從今年6月延後到12月，主要用於5奈米和7奈米製程，推估將影響2020年與2021年合計資本支出約50億美元至70億美元。亞系外資預測台積電將調降2020年資本支出至135億美元，2021年資本支出將降至126億美元，也預期台積電可能下修營收目標。

一家美系外資已發布報告表示，台積電受到美國緊縮華為禁令影響，資本支出恐更保守，將今明年台積電資本支出預估值從150億美元、120億美元下修到136億美元、115億美元，2022年資本支出預估值則維持160億美元不變。

漢唐昨(28)日舉行股東會，展望今年營運，公司指出，受惠兩岸半導體產業擴產腳步沒有停歇，漢唐今年表現不受疫情干擾；目前在手訂單金額達540億元，預期今年業績可望優於去年。

隨著投入進行的專案增加，漢唐4月營收突破30億元，達30.44億元，月增22%，年增62.6%，並改寫歷史新高；前4月營收98.91億元，年增15.55%。漢唐今年第一季營收68.47億元、年增2.38%，稅後淨利7.46億元、年增4.35%，EPS為3.91元。

(時報資訊)