《商情》買盤進場 支撐周四紐約期金走升 10:172020/05/29 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐周四紐約期金走升；因中美緊張關係不斷升溫，提振黃金避險需求增加，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期金走升；分析師表示，美國公佈的最新領取失業救濟金數據顯示，初次請領失業金人數連續第10周保持在200萬之上，顯示疫情對經濟構成壓力，可能對金價提供一定支撐。 終場8月黃金漲1.5美元，報每盎司1728.3美元，7月白銀漲0.21美元，報每盎司17.97美元，7月白金跌10美元，報每盎司868.1美元，9月鈀金跌31.9美元，報每盎司1946.5美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #買盤 #進場 #支撐 #期金 也許您會感興趣 財經熱門新聞 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 沒台積電慘爆！陸廠救華為 找上日本半導體業者 - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 1分鐘讀財經》MSCI調權重今盤後生效 小心台股甩尾 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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