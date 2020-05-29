買盤進場，支撐周四紐約期金走升；因中美緊張關係不斷升溫，提振黃金避險需求增加，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期金走升；分析師表示，美國公佈的最新領取失業救濟金數據顯示，初次請領失業金人數連續第10周保持在200萬之上，顯示疫情對經濟構成壓力，可能對金價提供一定支撐。

終場8月黃金漲1.5美元，報每盎司1728.3美元，7月白銀漲0.21美元，報每盎司17.97美元，7月白金跌10美元，報每盎司868.1美元，9月鈀金跌31.9美元，報每盎司1946.5美元。(商品行情網)

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