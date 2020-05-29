台南市政府聯合稽查人員查獲違法提供成人情趣用品的夾娃娃機。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台灣大街小巷隨處可見夾娃娃機店，甚至還有業者打著「萬物都可夾」提供成人情趣用品。台南市政府社會局從去年稽查至今，已經查獲90件夾娃娃機違規擺放飛機杯、按摩棒、情趣睡衣、跳蛋等成人情趣用品，共開罰180萬元。

社會局指出，夾娃娃機為選物自動販賣機，絕對不可在機台擺放成人情趣物品；如果擺放有害兒少身心健康的物品，像是成人情趣用品或張貼色情海報，在台南被查獲的違法業者都依法裁罰每件2萬元。

社會局強調，夾娃娃機設置在任何人均可自由進出的場所，縱使張貼禁止未滿18歲兒少進入標誌，也無從管制兒少不得出入，況且機台提供保證取物功能，即任何人只要投幣達到取物金額都可取得該項物品。機台若陳列成人情趣用品，已違反《兒童及少年福利與權益保障法》，可處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

市長黃偉哲認為，孩子是我們未來的主人翁，也是我們的心肝寶貝，維護兒童身心健康，確保孩子們正常身心發展，傳達正確的性別平等觀念是大人的責任，呼籲業者謹慎過濾擺放的物品。黃偉哲也提醒家長，平時多留意孩子是否有接觸不當色情資訊，如有發現不法情事可通報所在地派出所或撥打1999專線，共同建立友善的兒少環境。

,夾娃娃機,台南,社會局,成人用品,情趣,開罰

(中時 )