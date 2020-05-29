逢甲大學EMBA班希望能拋磚引玉，達到「引善共好」，讓更多的人能參與平安惜福把愛傳出去。（盧金足攝）

逢甲大學EMBA 108高階班學生28日捐贈白米、沙拉油、醬油、泡麵、麵條等民生物資，首批分送給南屯區春安國小。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情漸趨緩，但是經濟衝擊的疫情正在蔓延，逢甲大學EMBA 108高階班的學生愛心不落人後，匯聚眾人心意，28日捐贈白米、沙拉油、醬油、泡麵、麵條等民生物資，首批分送給台中市南屯區春安國小，並由校長黃志隆代表收贈，希望「引善共好」，讓更多的人能參與平安惜福把愛傳出去。

位於台中市南屯區的春安國小，不少學生家境較弱勢，原因可能是學校附近的房舍租金較便宜，吸引很多外地移居來南屯春安附近，還有部分是新住民家庭，亟需社會給予更多的關懷和協助的地方。

防疫不妨愛！逢甲大學EMBA 108高階班防疫紓困送愛心活動，捐贈民生物資，提供每名學生白米、食用油、醬油、泡麵、麵條、糖果、食用醋等民生物資。

逢甲大學是台中市知名學府，在職EMBA來自各行各業菁英，尤其高階班學生很多是社會各界不同行業的企業經營者，疫情影響，不少企業受衝擊，因此更能體貼他人的需求。

逢甲大學EMBA班表示，希望能拋磚引玉，達到「引善共好」，讓更多的人能參與平安惜福把愛傳出去，各方資源齊聚，提供學生家庭的基本民生需求，疫情穩定後，很多家庭負起生計者可能面臨失業等工作問題，盼盡棉薄之力，以實際行動紓困送愛心。

(中時 )