通姦除罪化二度釋憲，大法官將在今(29)日下午4時宣布結論，此前有網友預告通姦法必判違憲，否則發雞排。對於通姦除罪化，台大法律系教授李茂生則搞笑說，廢了此法，他擔心無法拒絕誘惑，學生留言要他放心，我們只要安好太座就好。

李茂生日前在臉書表示，「千萬不要廢除通姦罪啊。廢了以後，我會無法抗拒誘惑的。所有人的婚姻道德都是靠刑法撐起來的。」李茂生向來愛發反串文，學生們也留言呼應，開起玩笑說，「太誠實了！」、「笑死人了，應該是你要怕師母無法抗拒誘惑吧」、「老師放心，我們只要安好太座就好」。

對於通姦除罪化議題，另有網友在PTT預告，釋憲結果一定是通姦罪違憲，如果不是，不論推噓發400份雞排發滿為止。他的論點很簡單，釋憲結果不是違憲，大法官絕對會在法律界被笑一輩子；國外也會看，大法官不可能想在同溫層成為世界的笑柄。

中國時報報導，多年來，婦女團體一再疾呼通姦除罪，司改國是會議3年前更曾討論，分組會議還通過除罪化決議，建議廢止通姦罪。且如無法立即廢止，應刪除《刑事訴訟法》239條但書，以免造成通姦撤告只對配偶受惠，小三或小王仍須受《刑法》懲處爭議，但相關機關未提修法。

(中時電子報)