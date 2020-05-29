新北市6月1日起將大解封，包括藝文中心的表演廳、紀錄片放映院以及公托內親子館等78處；市長侯友宜今上午主持防疫會議並強調，新冠肺炎疫情仍在國外肆虐中，甚至有許多國家陸續解封後，瞬間又爆發集體感染，呼籲大家落實新形態的安全模式，無法保持社交距離就要戴口罩。

社會局張錦麗會中報告，新北市昨起漸進式開放銀髮俱樂部內的卡拉OK歡唱，參與人數不受50人以下限制，但須全程佩戴口罩，並落實實名制、量額溫、戴口罩等措施；公托中心內親子館下月2日起也將開放，入館採預約制及實名制，各館依規模大小每場次入館15組為上限。

民政局長柯慶忠指出，三芝小基隆福成宮年度繞境，經廟方與地方里長、區公所協調後達成共識，取消繞境、不請境外神尊，以防疫為優先；市民活動中心6月1日起再開放外借辦理婚宴，需落實實名制、社交距離、環境消毒等工作。

文化局長龔雅雯表示，6月1日起將再開放藝文中心內表演廳、紀錄片放映院，以及淡水古蹟博物館的滬水一方積木共和國、魔幻考古沙坑。

侯友宜說，國內已連續46天零確診，但巴西、俄羅斯等國疫情仍在肆虐中，甚至很多國家見疫情紓緩陸續解封，瞬間又爆發大規模的集體感染，再三呼籲疫情還沒結束，不代表可以回到正常生活，所以大家在漸進式的開放過程中，仍要落實新形態的安全生活模式。

侯友宜也提醒，各單位實施實名制時，務必依照個資法規定，監督、落實個資保護原則，切勿讓民眾個資有所疏漏。

(中時 )