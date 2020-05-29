交通部台鐵局為防堵新冠肺炎傳播，4月3日起禁止旅客在車上飲食、5日停售各列車食品飲料，如今隨著國內疫情日漸平穩，台鐵宣布從6月1日起，搭車旅客維持社交距離時，可於列車上飲食，但現階段仍不於列車上販售食品飲料。

台鐵局強調，旅客用完餐後仍須配戴口罩，目前各項防疫措施均配合中央流行疫情指揮中心及交通部指示辦理，以保障旅客健康並落實公共運輸責任。

(中時 )