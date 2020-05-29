台鐵解禁 6月起開放列車上飲食 10:302020/05/29 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵宣布自6月1日起，恢復列車上飲食。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部台鐵局為防堵新冠肺炎傳播，4月3日起禁止旅客在車上飲食、5日停售各列車食品飲料，如今隨著國內疫情日漸平穩，台鐵宣布從6月1日起，搭車旅客維持社交距離時，可於列車上飲食，但現階段仍不於列車上販售食品飲料。 台鐵局強調，旅客用完餐後仍須配戴口罩，目前各項防疫措施均配合中央流行疫情指揮中心及交通部指示辦理，以保障旅客健康並落實公共運輸責任。 (中時 ) #台鐵解禁 #列車 #旅客 #飲食 #台鐵 #生活 也許您會感興趣 生活熱門新聞 高雄豪大雨成災！罪魁禍首竟不是梅雨鋒面 - 生活 大雨走了沒？氣象專家曝此時趨緩：晚上還有一波 - 生活 30秒打暈太極大師 50歲業餘拳手回應了 - 生活 臉書被灌爆 中衛：口罩沒那麼好買 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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