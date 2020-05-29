（109年4月製造業景氣翻下變藍。圖／台灣經濟研究院提供）

新冠疫情全球擴散，嚴重影響終端需求大幅轉弱，台灣製造業難以為繼，除了電子產業可以大啖遠距商機及新興科技應用，台灣經濟研究院認為，電子產業拉檯了台灣製造業的整體表現，有助於單月減幅的收斂。

台灣經濟研究院今（29）日發布4月整體製造業景氣概況，4月製造業景氣信號值為9.49分，較3月修正後之9.83分減少0.34分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

就絕對值來看，4月的9.49分已極度偏向代表景氣衰退的谷底，今年來除了1月因農曆年假，工作天數少，1月製造業景氣信號值僅8.75，4月的9.49分即使下周再修正，應已能反映疫情期間的景氣谷底。

台經院景氣預測中心表示，全球四大經濟體第一季經濟成長表現多呈衰退，各國際經濟機構近幾個月來多次調降今年全球經濟成長預測，經濟衰退幅度甚至超過金融風暴時期。儘管台灣防疫得宜，然全球終端需求大幅轉弱、國際原油與原物料價格重挫影響，衝擊傳統製造業表現，拖累需求面、原物料投入面與價格面指標。

從細部產業的景氣來看，電腦產品業有部分產品出貨遞延至4月與通路回補庫存，以及歐美疫情升溫使得居家辦公、遠距教學需求增溫，加上疫情加速宅經濟發酵，推升伺服器、筆電、網路連接設備等生產動能，故本月電腦產品業景氣燈號轉為持平的綠燈，近乎是唯一好轉的個別產業。

(工商 )