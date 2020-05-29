中美關係急速轉冷，不少陸企因此受到美國嚴苛檢視。當前大陸最受關注的獨角獸字節跳動在此時機點，就傳出計畫將權力核心移出大陸，降低西方勢力對陸企的質疑。

路透引述知情人士說法稱，包括此前挖角前迪士尼高管Mayer掌管抖音海外版TikTok，都是該戰略的一部分，Mayer取代了許多原本由大陸方面負責的工作。

當前字節跳動相當程度專注海外業務，包括TikTok與印度社交平台Helo，TikTok也擴大在美國加州的工程和研發業務，在那雇用逾150名工程師。

知情人士指出，字節跳動還聘請新任投資者關係主管Michelle Huang，在紐約處理與美國、海外投資者的關係，不再從北京直接管理。

知情人士表示，上述行動都是字節跳動悄悄將全球決策和研發移出大陸至海外的一部分，該公司已有不少大陸員工憂心，發揮空間會越來越少，開始另覓他職。

值得注意的是，36氪報導稱，聯想創始人柳傳志侄女、曾任Uber中國副總裁的柳甄也已經離開字節跳動，字節跳動確認此消息，稱其因個人原因離職。柳甄是在2016年底加入今日頭條。

在受到美國嚴格緊盯後，字節跳動欲將許多業務移出海外納投名狀的風聲不曾斷過，也曾傳出將分拆TikTok將業務全數移至美國的消息。而除廣納海外高管外，此前字節跳動的人事調整下，一把手張一鳴的負責領域也從大陸轉移至海外市場，被外界視為經營重心轉換的訊號。

(工商 )