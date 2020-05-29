(華新董事長焦佑倫今日主持股東會。圖／沈美幸)

華新麗華今(29)日股東會通過每股配發現金股利0.50元，並完成7席董事及3席獨董改選。華新董事長焦佑倫表示，華新今年是審慎保守，華新營運以台灣及大陸為主，雖受疫情影響但不會很大，今年資本支出延後一年實施，今年著重在公司內部治理，明年希望能進入另一個里程碑。

焦佑倫表示，他們四兄弟所屬華新、華邦電、華新科及瀚宇彩晶四家公司，營收會隨產業景氣而波動，未來希望都能轉變為擁有核心能力的產業領導者。

焦佑倫主持股東會致詞表示，今年是109年是很特別的一年，全球都面臨疫情，過年前，他原本預期，今年不能說是一帆風順但很樂觀，美國總統選舉及降息等因素，今年又是一個好年。文章還沒有發表，就發生疫情而丕變。還好台灣是寶島，受疫情影響不大。華新去年營業額因出售年營業額近人民幣一百億元的南京銅條廠。華新賣掉銅條業務，退出大陸銅市場，主因是大陸供過於求、中美貿易戰影響機電客戶外銷，客戶都是高檔次而不利，還需要大量資金，華新毅然決然將南京華新有色金屬股權賣給格力電器集團。去年南京華采天地商場開起來，雖然他曾擔任台北101董事長，參與台北101經驗，但在商場經營是新兵，經過多年規劃，把商場開起來，剛好是大陸零售業轉換、換代時機非常好。

焦佑倫指稱，華新去年資產也做重整，今年與印尼青山合作鎳生鐵，對華新進入新的里程碑，以前是用廢鐵加上，主力產品生產棒線材，加上一些板材，在此領域，一直是最有競爭力的不銹鋼廠。過去十年，大陸在高爐技術的發展，加上東南亞煉鎳與鐵共生化，大陸挺過高汙染及高能耗，改變生態，鎳生鐵需要規模及能源，台灣競爭優勢不斷減少；大陸不銹鋼市場卻是不斷成長，年產1千多萬噸、近2千萬噸。

焦佑倫表示，華新雖也加入台灣國家隊，前往東南亞去考察，但基礎設施需要港口、電廠及飛機場。去年偶然機緣，談成參與印尼青山園區投資設鎳生鐵廠的機會，青山園區採取合作雙贏的策略，投資鎳生鐵廠，讓華新不鏽鋼原料成本價格穩定，爭取寬裕的時間做調整，希望明年可看到成果，後年可看到穩定營運。

焦佑倫指出，最近疫情和緩，展望今年是審慎保守，華新主要業務是在台灣及大陸，今年營運雖受疫情影響但不會很大，資本支出延後一年實施，今年著重在公司內部治理，明年希望能進入另一個里程碑。

華新總經理潘文虎指出，中美貿易大戰紛擾一年，去年因鎳生鐵為原料生產不銹鋼中低產品在大陸及印尼推出，以往鎳價與不銹鋼高度連動，去年卻脫鉤，影響華新製造事業及轉投資事業獲利，除台灣綠能產業線纜及美國轉投資BORREGO太陽能電廠等綠能相關產業獲利有所成長外，去年整體表現不如前年。

潘文虎表示，華新去年積極調整產品組合，銅條廠股權，在煙台投資設軋鋼廠，原本以為2020年景氣就會復甦，隨之而來，疫情從大陸蔓延到歐洲及美國，今年初調整資金順序，收回應收帳款，調整資本支出比例。

潘文虎指出，華新電力線纜獲利穩定，達交率達九成九，華新去年出售南京華新有色金屬股權，南京華新城D地塊第3期住宅建案璟園並未如期出售，轉投資也有減損，不銹鋼行情與國際鎳金屬價格脫鉤而造成損失，造成去年獲利不如前年。

潘文虎指稱，華新全力推產業電纜，去年在太陽能發電及風力發電等產業線纜銷售有斬獲，今年會擴大風電及太陽能等產業線纜銷售，今年在印尼投資鎳生鐵廠，深化不銹鋼事業，華新要從製造業轉型為製造服務業，朝高質化、智能化、服務化及彈性化等四個面向發展。

潘文虎表示，南京華新城住宅建案今年三月底取得銷售許可後，立即銷售，第二、三季陸續認列營收。而華采天地商場有序回復，營收回到疫情前的九成，南京華新城AB地塊一號樓已復工，明年底可完工，之後要做資產運用。

華新去年5月底出售南京華新有色金屬94.3％，從去年6月起不再列入合併營收，又未出售大陸商貿房地產獲利挹注，致使去年合併營收降至1,348.04億元，營業利益40.59億餘元，稅前淨利47.40億元，本期淨利37.83億餘元，淨利歸屬母公司31.50億元，EPS為0.95元。

雖有股東發言希望華新能發放股利，焦佑倫回答表示，多發股息是公司的責任也是義務，請股東今天多多包涵，全案經表決後，照案通過每股配發現金股利0.50元。

華新今日股東會也全面改選董事及獨董，董事七席由焦佑倫、焦佑慧、焦佑鈞、焦佑衡、夏立言、馬維欣及金鑫投資，三席獨董分別是薛明玲、杜金陵、陳翔中。焦佑倫表示，華新前總經理鄭慧明因個人因素退休，今年不再續任董事。

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