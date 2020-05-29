中華電信29日舉行股東會，總經理郭水義表示，因應5G時代到來，電信商透過企業客戶或政府與消費者建立關係的模式 (B2B2X)將成為常態，因此，中華電將以「廣結盟」的策略，發展策略性轉投資，透過併購、研發與結盟，發展創新服務及投資數位新創公司，以做為帶動中華電信未來中、長期成長的動能。

郭水義強調，中華電信未來將以「5G+轉型」雙軸並進的策略，帶動公司進入 5G 時代，並以奠基於4G 既有的優勢基礎，積極展開 5G 網路建設，包括建構最大頻寬、最廣涵蓋 的 4G/5G 行動寬頻網路，佈建 5G、SDN 等新世代網路，提供個人、家庭、 企業三大市場各種匯流服務。

另外，中華電信將持續投入技術研發、召募與培育優秀人才，協同策略夥伴建構產業生態系，領航帶動各種新興資通訊服務發展、開拓國內和海外市場，成為最有價值與最值得信賴的資通訊公司。

(工商 )