范琪斐發文。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

最近因香港版《國安法》的推動，使香港問題再度成為大眾議論話題，資深媒體人范琪斐今(29日)在臉書透露，有人問她若香港沒落，台灣是否有可能接棒國際金融中心的地位？她以自身經歷吐槽，直言：「絕對不可能」。

范琪斐過去在紐約生活20多年，是知名資深駐美特派記者，2年前她和醫生老公回到台灣定居，也開設新節目《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》分享國際新聞。今她發文透露，有人問她台灣是否能接手香港「國際金融中心」的寶座？她回應：「我很少會這樣鐵口直斷，但我現在就可以告訴你：絕對不可能。」

范琪斐說，目前台灣金融業的落後程度讓她瞠目結舌，先前她在美國銀行開戶，10分鐘就可以線上完成，在台灣卻花了2個星期，笑說：「對，也就是我要拿錢給它，都這麼困難。」其他網友則說：「台灣管制金融大於創新」、「台灣這方面真的要加油」、「真的！而且跑三次是常態」、「問這種問題，自我感覺會不會太良好了」。

(中時電子報)