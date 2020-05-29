口罩即將在6月1日解禁，消息一出，外界擔心口罩價格將上漲，部分廠商也透露口罩成本已提高；而目前傳出有口罩業者已公告價格，一片約在5元-7元間，惟該業者官網已經將價目表下架，究竟口罩價格是否會漲？引起更多聯想。

《TVBS》報導，口罩大廠格安德在網路上開放訂購，昨天(28日)一開始還有公布價目表，售價在5-7元不等。不過，最新情況顯示，今天(29日)這個價目表已經被格安德從官網上撤掉了，現在只能看到其他口罩的型錄介紹；而另一家口罩大廠康那香則表示，日前經濟部要求口罩售價不能高於5元，他們將配合政府政策。

《鉅亨財金新聞》報導，口罩廠商Masaka表示，因為生廠成本提高，價格很難維持在過去的低價；華新華新醫材董事長鄭永柱也指出，目前他們還沒標定價格，但開放後如果引起搶購，預估那時零售價可能會漲至每片7至12元。

格安德已撤掉價目表。(取自格安德官網)

(中時電子報)