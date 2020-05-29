雲端商務軟體公司Salesforce上季業務大致符合華爾街預期，但展望意外疲弱，受此打擊，周四盤後股價下挫3.53%，報174.70元。

Salesforce第一財季（截至4月30日）營收年增40%，為48.7億美元，略高於市場預估的48.5億美元。經調整後每股盈餘為70美分，略高於市場預期的69美分。

Salesforce旗艦產品「銷售雲」（Sales Cloud）營收年增16%，為12.45億美元。「服務雲」Service Cloud營收年增22.7%，為12.52億美元。

該公司預估本季營收介於48.9億～49億美元，經調整後每股盈餘介於66～67美分，不如市場預期的營收50.3億美元與每股盈餘75美分。

此外，Salesforce預估全年營收成長17%，約達200億美元，經調整後每股盈餘介於2.93～2.95美元，不如市場預期的營收207.3億美元、每股盈餘3.09美元。

(時報資訊)