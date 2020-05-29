韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）股東常會通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息5.2元、配股0.3元，合計派利5.5元。展望今年，公司將延續多品牌持續展店策略，推出中高端韓式燒肉新品牌「姜滿堂」，並積極尋覓拓展海外市場契機，3箭齊發續拚營運成長動能。

豆府此次股東會亦完成董事全面改選，4席新任董事為董事長吳柏勳、總經理吳孟哲、副總經理林育立、蕭智元，3席獨董為藍志忠、林家振、呂堂榮，均與上屆名單相同。會後董事會推選吳柏勳續任董事長。

豆府2019年合併營收創13.95億元新高，年增26.17％。雖然毛利率53.56％、營益率11.73％，低於前年55.45％、11.73％，但稅後淨利亦創1.3億元新高，年增13％，每股盈餘（EPS）6.66元，優於前年追溯調整後的6.4元。

豆府目前旗下品牌有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房，去年新展3家涓豆府、1家北村豆腐家、4家韓姜熙的小廚房，加上透過代理跨足非韓系料理的飛機河粉，去年一舉新展3家新店，在展店效益顯現下，持續挹注營運維持強勁成長動能。

展望今年，雖受新冠肺炎疫情衝擊，但豆府受惠展店效益顯現，營運表現有撐，2020年1～4月自結合併營收4.59億元，年增9.02％。首季歸屬母公司稅後淨利0.36億元，季增達18.42％、年增達44.08％，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1.7元。

隨著國內疫情趨緩，消費者外出用餐意願回升，豆府5月門市來客數回升，公司預期營收成長動能可望回溫。而因應疫情推出的餐點外帶、韓式便當、外送平台合作仍將持續進行，並預計推出即食品及冷凍料理包，進軍量販及電商平台銷售，挹注營運成長動能。

展望今年，豆府將持續以多品牌策略深耕韓式料理市場，其他異國料理品牌亦將同步積極展店，並積極建立會員制度、切入逐步擴大的外送市場，尋求與知名品牌亦業合作機會。同時，集團規畫推出新品牌多角化經營，海外市場方面亦將加快腳步積極開拓。

豆府表示，今年迄今已新展3家店，上半年預計再新展4～5家，包括預計進駐新竹巨城的中高端韓式燒肉品牌「姜滿堂」，並規畫引進泰式炒河粉品牌Baan Phadthai。下半年則持續積極評估展店，盼進一步帶動營收及獲利成長。

海外市場方面，豆府表示，過去1年派駐人員評估越南市場風土民情及消費習慣，經審慎評估後，將加快越南市場展店開發，並同步在其他海外市場積極尋求合適機會，希望能將成功經驗複製至海外市場，讓公司餐飲版圖更加擴大。

(時報資訊)