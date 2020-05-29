神基(3005)今早在林口舉行股東會，由董事長黃明漢主持，黃明漢表示，神基在分散生產基地方面，依供應鏈可支援作相關建置，由於台灣供應鏈成熟，因此已在桃園買地擴大生產，生產項目仍在思考中，今年資本支出不考慮10億土地購置部分，則是維持每年在7~8億元水準，今年維持營收正成長要非常努力，在後疫情時代，神基持先蹲後跳的「健身」精神。

黃明漢表示，第二季有遞延訂單和疫情需求使營收表現不會差，WFH(在家工作)的需求估到6月底，第三季各國復工仍不清楚，目前各產品線能見度不高，最後還是要工業活動恢復，整體營運才能正常，Q3相對會持保守態度，至於越南營收去年占總營收比約5~15%。

法人估第二季營收季增可達2~3成，5月營收可望再創歷史新高，但Q3相對保守，因此估全年營收年增在2~3%之間。

神基108年度合併營收269.53億元，年增9.15%；合併營業毛利76.41億元，年增9.98%；合併營業利益29.76億元，較去年同期大幅增長12.2%，營業外收支方面虧損0.28億元，歸屬於母公司淨利21.29億元，每股稅後盈餘(EPS)3.67元。

在強固型電腦產品方面，由於美中關稅紛爭綿延，雖然目前尚未對筆電產品加收關稅，但為分散經營風險，神基已經於108年第四季度建置完成強固型電腦由台灣組裝輸美的能力。

(時報資訊)