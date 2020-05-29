DRAM廠南亞科(2408)預期宅經濟商機持續可望帶動第三季合約價續漲，不過今日股價小開低；近期土洋法人均對記憶體股較無著墨，以逢高調節為主，壓抑相關個股股價表現。

南亞科近來受到外資及投信逢高調節賣壓，近20日，外資賣超南亞科42375張，投信賣超7612張。周四，三大法人共賣超3671張。華邦電(2344)在本周二及本周三獲外資轉為買超後，周四，外資逢高賣超11971張。此外，記憶體廠旺宏(2337)本周四天以來均受到外資賣超致股價上檔有壓。今年記憶體價格走穩上揚，但上游製造廠不受到法人青睞，股價呈現區間震盪整理的格局。

南亞科昨日舉行股東會，總經理李培瑛表示，居家上班、線上教學等宅經濟需求可望延續至第三季，預期第三季DRAM合約價有機會持續走揚。

南亞科上半年受惠宅經濟，帶動雲端、網通與個人電腦需求強勁，獲利回升。總經理李培瑛表示，居家上班、線上教學等宅經濟需求持續，目前相關需求依然不錯，並可望延續到第三季，預期第三季DRAM合約價仍有機會持續走揚。展望未來，疫情發展與中美貿易摩擦是未來產業最大變數，不過這些對產業都僅是短期影響，因DRAM是各項電子產品的關鍵零組件，隨著應用市場正向發展，供應商也理性，產業長期發展健康。

(時報資訊)