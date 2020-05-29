中共中央機關報《人民日報》29日發表評論員文章指出，28日13屆全國人大3次會議審議通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制（港版「國安法」）的決定》，這是堵塞香港國家安全法律漏洞的必要之舉，是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策，充分體現了大陸維護國家安全的堅強意志和堅定決心，充分體現了大陸對香港整體利益和香港同胞根本福祉的堅決維護和最大關切，具有十分重大而深遠的意義。

文章表示，國家安全立法屬於中央事權，《香港基本法》第23條規定，香港特別行政區自行立法禁止危害國家安全7類行為，是「一國兩制」下的特殊安排，不影響中央繼續構建維護國家安全法律制度和執行機制，完善有關立法和執法體系。

文章稱，在香港國家安全受到現實威脅和嚴重損害、特區政府無法自行完成立法的情況下，全國人大作為最高國家權力機關，根據《憲法》賦予的權力作出有關決定，並授權全國人大常委會就分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動進行立法，天經地義，勢在必行。

文章稱，「沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！」全國人大的《決定》，針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，不僅不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，包括遊行集會的自由、言論自由、新聞自由等，而且會使香港廣大居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好保障。

文章認為，事實表明，香港國家安全漏洞大開，全社會都會付出慘痛代價。只有國家安全根基牢固，社會大局穩定，才能更好地保障基本權利和自由，才能解決經濟民生等深層次矛盾問題，才能充分發揮「一國兩制」的制度優勢，為香港贏得更大發展空間。

文章強調，維護國家安全是「一國兩制」的核心要義。「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。「一國」最重要的要求，就是維護國家的主權、統一和領土完整。

文章指，需要指出的是，香港特別行政區根據《香港基本法》第23條規定，仍然負有立法維護國家安全的憲制責任和法律義務，應當盡早完成《基本法》第23條立法任務。任何維護國家安全的立法及其實施都不得同全國人大的《決定》相抵觸。

(中時 )