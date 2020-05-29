每逢寒暑假結束，眼科門診總會湧現學童帶著視力不良單前來就診，雖然最常見的原因莫過於假期中過度使用3C用品，造成近視度數上升，但不時也會意外揪出弱視學童。

奇美醫學中心眼科部主治醫師林昕穎指出，弱視指的是視力無法用眼鏡矯正至0.8以上，最常見孩童單側視力不佳的主因即為弱視，若孩童有早產、發展遲緩或是家族史，造成弱視的可能性也會提升。

憑藉著落在視網膜上的清晰影像，視覺功能得以在0到6歲間逐漸發育，慢慢才能像成年人一樣達到1.0。林昕穎說明，若在發育過程中，沒有清晰的影像輔助，就會形成弱視。造成弱視的原因分為以下3類：

孩童單側視力不佳即為弱視，常見的類型有這3種。（圖／NOW健康製作）

1. 屈光不正型：可分為高度近視、遠視、散光所造成的影像不清，或是2眼度數差距過大，使大腦選擇性接受優勢眼的影像。

2. 斜視型：由於大腦接收到2個不同的影像，通常就會抑制斜視眼所提供的影像。

3. 剝奪型：眼睛結構的問題阻礙光線進入，例如先天性白內障、眼皮下垂或角膜混濁。

林昕穎解釋，弱視是無法預防的，但對兒童發育影響深遠，要如何才能早期發現早期治療呢？除了幼稚園、小學定期的學童視力健檢外，家長在家也可以指導小朋友看視力表，在3到4歲學會判斷後再帶到醫院或眼科診所做詳細檢查。由於弱視的黃金治療期在6歲左右，若未把握此時期，孩童的視力程度可能被定型，無法有太大進步。

治療弱視的原則是要讓清晰影像重新落在視網膜黃斑部上。若是因為屈光不正，就要配戴正確度數的眼鏡矯正，並輔以遮眼治療或是弱視訓練；若由斜視引起，則必須針對斜視情形接受手術矯治；若是因為先天性白內障、眼皮下垂或是角膜混濁，則要以手術處理遮蔽光線的主因，再視情況輔以鏡片矯正。

林昕穎強調，無論採取何種治療方式，最重要的是需要家長、小朋友和醫師一起配合努力，並定期回診追蹤視力狀況。若配好了眼鏡但小朋友卻沒有養成配戴習慣，或是遮眼治療未徹底執行，都會導致治療成效不彰。另外，有實行遮眼法治療的小朋友更要定期回診，以免遮眼過度導致原本視力較好的眼睛反而變弱視。

(中時電子報)