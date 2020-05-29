總太地產（3056）去年擬配發3元股息、創近8年新高；今年首季EPS達1.18元，年增率逼近8倍！在高股息與業績亮眼下，外資本周4個交易日合計買超約1,800張，總太29日早盤股價最高站上34.20元，創下2014年以來的新高價！

總太地產表示，目前線上銷售中的台中市北屯區大十期的「共好MELODY」預售案，總銷金額約20億元，銷售量已破九成；北屯區「聚作」預售案，總銷金額約65億元，目前銷售已達六成。上述兩建案預計於2022年底、2023年首季陸續交屋入帳。

總太地產今年前四月因處分台中市北屯區土地，以及台中市北屯區「織築」、東區「東方紐約」等新成屋陸續交屋入帳，帶動營收高達15.9億元，大增22倍。

法人表示，總太今年預計有台中「織築」、「東方紐約」及「總太2020」等三個完銷建案陸續入帳；其中，總銷金額達65億元的「總太2020」，力拼第四季、明年第一季跨年交屋，挹注2020年營收有機會上看40億元，營收與獲利可望超越去年。

(工商 )