蘋果(Apple)金年下半年預計推出的 iPhone 12(暫定名稱)系列，延後發表的機率是越來越高了！近日又有華爾街投資銀行預警，蘋果 iPhone 12 有很高機率延後發表，且一延就是兩個月，恐怕最晚到 11 月才會正式亮相。

華爾街投資銀行 Cowen 日前發表預測，指出蘋果 iPhone 12 系列的發表時間至少延後 2 個月。在此之前，天風國際分析師郭明錤、美國銀行(BOA)、摩根大通(JP Morgan)、維德布什證券（Wedbush Securities），還有爆料達人 Jon Prosser 等等，都宣稱過蘋果 iPhone 12 可能會延後發表。只不過，投資銀行 Cowen 宣稱延後發表的距離更久，落到 11 月。

蘋果 2007 年發表第一代 iPhone，初期幾年發表的時間較不固定。從 iPhone 4s 開始(2011年10月發表)，蘋果都選在秋季發表新 iPhone(若排除兩代 iPhone SE 的發表時間)，且多選在 9 月。如果今年蘋果新 iPhone 延後到 11 月發表，也將是史上首例。至於可能導致延後發表的原因，除了新冠肺炎(COVID-19)對於研發以及供應鏈的影響外，天風國際分析師郭明錤曾指出，今年新 iPhone 由於支援 5G，天線設計太過複雜，也是導致新機延後發表的可能因素。

此外，蘋果自 2017 年首度在一年之內發表 3 款新 iPhone(iPhone 8 系列以及 iPhone X)，並且此慣例延續至 2019 年的 iPhone 11 系列。在 2017 年、2018 年，蘋果當年新 iPhone 通通都是同台發表，但是銷售分為兩波，推測原因都是新品的量產遭遇困難所致(iPhone X的 TrueDepth 相機導致螢幕需要異形切割，2018 年則是要將此技術運用在採用 LCD 螢幕的 iPhone XR 之中，遭遇類似困難)。今年則是傳出蘋果將會一口氣推出 4 款新 iPhone，可以肯定相關設計、研發工作都將因此倍增，再加上受到疫情波及而影響研發準備工作，延後發表可說也只是「剛好」而已。

針對今年的 iPhone 12 系列，據了解將有一款 5.4 吋、兩款 6.1 吋以及一款 6.7 吋的機種，預計都將採用 OLED 螢幕。預計通通都將支援 5G，但是否都支援 mmWave，還是僅支援 Sub-6GHz 頻段仍待驗證。其中，高階的 6.1 吋款式以及 6.7 吋款式，預計仍舊維持三顆主鏡頭的設計，但加入了全新的 LiDAR 感測器，在判斷物體深度、相機對焦、AR(擴增實境)上的應用與效能，都有望更為提升。

雖然新 iPhone 可能延後發表，導致果粉要入手新機得等候更久的時間，但今年的新 iPhone 仍有一點讓人十分期待，也就是價格。爆料達人 Jon Prosser （@jon_prosser）指出，5.4 吋新 iPhone 預計起跳價格是 649 美元，這比 2019 年的 iPhone 11(64GB)定價 699 美元更低，在支援5G的前提下，價格還比先前款式更親民，相當不可思議。

(科技)