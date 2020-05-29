總統府今天提出考試院正副院長與9名考試委員名單，這次提名人中，考試院長加考試委員11人男性6位，女性5位，提升女性比例，佔45％；相較之前被批評女性比例太低的蘇內閣高出許多。

這次被提名的除了考試院長黃榮村、副院長周弘憲；考試委員被提名人包括台灣大學農學博士陳錦生、前僑務委員長吳新興、原考試委員楊雅惠、台灣護理學會理事長王秀紅、有鯨豚媽媽暱稱的周蓮香、曾擔任教育部政務次長及代理部長姚立德、現任原民會副主委伊萬‧納威 Iwan Nawi 女士、現任政治大學財政學系教授兼系主任何怡澄及現任考試委員陳慈陽。

陳建仁致詞表示， 總統接見時有勉勵，考試院跟行政院應該發揮團隊合作精神，不能各自為政、要同步思考；並強調提名正副院長人選，是站在搭配有創新與傳承。

新任考試院長由前教育部長黃榮村出任，副院長由銓敘部長周弘憲升任，前副總統陳建仁以提名審薦小組召集人回府參與記者會；是繼蕭萬長之後，第二位民選卸任副元首「回娘家」參與記者會。

總統今記者會前，已經召見所有被提名人，今天提名名單咨文，預計提送6月下旬的立法院臨時會通過提名人選，9月正式上任。

(中時 )