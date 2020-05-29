娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！胡慧中坎坷情路曝光；黃日華痛失愛妻首度現身；名人離婚模範是他們；韓瑜辣露酥胸美腿，中時電子報娛樂為您追下去。

70年代台灣四大美人之一的胡慧中，外型清新脫俗、身材高挑修長，1979年以《歡顏》打開知名度，演藝之路相當順遂；不過，她的感情路卻很坎坷，不只被迫分手初戀情人，丈夫還被宣判入獄，人再美，似乎仍逃不過命運的玩弄。

香港男星黃日華當年憑著在金庸劇《天龍八部》飾演喬峰一角人氣再攀高峰，而他戲外也如喬峰深情，陪伴交往、結婚近40年妻子梁潔華抗癌多年，今(27日)他悲痛證實妻子離世，堅強面對喪妻之痛的模樣，令人不捨。而他的女兒、星二代黃芷晴今（28日）與父親首度現身，全程低頭，不時傳出啜泣聲，也透露為何想要媽媽回來當她女兒的原因。

不少公眾人物離婚、分手時鬧得難看，國內外一堆明星例子，台灣近期是何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡互相控訴，或是周揚青出面踢爆羅志祥渣男行徑，而國外也有韓星安宰賢、具惠善互揭瘡疤等，讓人看了不勝唏噓。

網紅陳沂就在臉書發文，感嘆：「結婚只是人生中的一種選擇，不是必須！你不需要用結婚來證明自己的價值，當然離婚也不會影響你本來的價值。」表示不懂為何有人離婚要鬧上媒體版面互相指責控訴，變成外界茶餘飯後的話題。

由魔力時代製作、金鐘導演馮凱執導的三立新八點台劇《天之驕女》已展開拍攝，28日舉辦首波卡司發布記者會，「黑心家庭」黃少祺、韓瑜、陳子玄與李家慶一家四口齊亮相，這也是黃少祺、韓瑜第三度配對，且第二度演夫妻。

(中時電子報)