美國總統川普一度公開表示自己正在服用未經證明對抗新冠病毒有效、且有風險的羥氯奎寧，引發喧然大波，認為他為了推廣自己先前聲稱的神藥，不惜親自當「神農氏」；而飽受批評後，川普也自行宣稱停用。不過，白宮指出，川普服用奎寧「感覺太棒了」，如果有必要還會繼續服用。

川普18日在白宮自曝天天服用抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine），以預防感染新冠肺炎，奎寧類藥物至今尚未被美國疾病管制暨預防中心（CDC）列為新冠肺炎指定治療藥物，且也有臨床實驗顯示，讓新冠患者服用高劑量奎寧容易出現心律不整等致命心臟疾病問題，美國抗疫首席專家佛奇（Anthony Faucil）也表示27日也在CNN上表示，「這種藥物並非有效的療法」。

此外，不僅醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）指出，不論是羥氯奎寧或氯奎寧（Chloroquine），都對治療新冠肺炎沒有幫助，甚至增加死亡風險，世界衛生組織（WHO）也停止將奎寧作為治療藥物的臨床試驗。

不過，據美媒《國會山莊》報報導，白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）28日在記者會上表示，川普在服用羥氯奎寧後，「感覺棒極了」，服藥之後完全沒問題。川普並向她表示，如果他認為可能感染新冠病毒，將會繼續服藥。

麥克納尼也表示，但很重要的是美國人民在服用奎寧前，仍需與醫生諮詢，並強調此藥早已列為「適應症外運用」，早已用來治療其他疾病，媒體對於奎寧安全的報導是「過度誇張」，「已有數百萬人長期以來都安全地服用此藥」。

(中時電子報)