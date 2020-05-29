位於台南市中西區友愛街的湯德章故居。(曹婷婷攝)

跟時間賽跑！台南民間發起搶救湯德章故居的公民募資行動，原本今天就是最後期限日，必須籌措到交屋頭款1000萬元，但目前仍短缺200多萬元，屋主則已同意延展至6月11日，文史團體強調，還有時間能拚拚看，絕不放棄，希望能達成目標。

湯德章故居位於中西區友愛街巷弄，這項搶救行動發起至今已經半個月，台南市文化資產保護協會表示，目前已有超過3500位贊助支持者，認同這項活動並響應，大家支持的是，湯德章貢獻追求民主與轉型正義這份信念與力量。

台南市長黃偉哲日前也透過臉書發聲，表示由民間募資進行故居產權轉移，應是最有保障的做法，希望市民和企業加入搶救行動，「湯德章的故居不只是台南人的記憶，更是國家轉型正義重要歷史。」

搶救行動目標是第一階段籌到頭期款新台幣1000萬元，但金額仍差了200多萬元，文史團 體憂心前功盡棄，也連忙找屋主磋商，獲得同意展延至6月11日的好消息。但即使過了頭期款門檻，支付故居產權頭款及完成過戶，後續若要取得湯德章故居所有權及成立信託管理，確保故居永久保存，還須進入第二階段、募足總金額2000萬元。

「湯德章紀念館民間推動小組」發起搶救行動，是國內首例公民募集購買老宅，以守護文化資產的行動。父親是日本人、母親為台灣人的律師湯德章，在二二八事件中，挽救許多台南社會人士及學生免於被捕，但他卻也因此於3月13日被押赴民生綠園公開槍決。

台南市政府後來將湯德章殉難日3月13日訂為「南市正義與勇氣紀念日」，也名列台南歷史名人，這棟故居更在2015年由副總統賴清德親自主持掛牌儀式。

(中時 )