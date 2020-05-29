鉅橡(8074)股東會通過每股配息1元，鉅橡第1季稅後盈餘為1235萬元，年成長42.53%，單季每股盈餘為0.15元，鉅橡表示，第2季業績將優於第1季，至於下半年因產業變數不少，仍待觀察。

鉅橡今天舉行股東會，通過108年財報，鉅橡108年合併營收為12.32億元，年減12.42%，營業毛利為2.24億元，合併毛利率為18.19%，稅後盈餘為4961萬元，年減53.09%，每股盈餘為0.62元。

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，鉅橡第1季合併營收2.86億元，與去年同期持平，但適逢電子產業淡季，下游PCB客戶庫存水位降低，加上復工後，在客戶回補庫存下，營收自3月起回溫，單季營業毛利為5205萬元，單季合併毛利率為18.18%，較去年同期增加5.15個百分點，推升第1季稅後盈餘至1235萬元，年成長42.53%，每股盈餘為0.15元；累計前4月合併營收為3.92億元，年減1.81%。

鉅橡表示，新冠肺炎疫情衍生遠端數位商機，NB、平板等消費性電子需求大增，且5G前期基礎建設所需，5G網路推升ABF載板需求，整體帶動墊板及電木板需求成長，預估第2季業績將優於第1季，不過下半年因產業透明度不高，是否優於上半年仍待觀察。

(時報資訊)