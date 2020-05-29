家具貿易商—來思達(8066)受到中美貿易戰影響，108年每股盈餘下滑至6.88元，但公司大方配息，今天股東會通過每股配息6元。

來思達今天舉行股東會，中美貿易關稅戰，衝擊全球經濟及來思達108年營運，今年第1季亦因全球新冠肺炎疫情大爆發，各國封城封國，致使來思達第1季營運表現平平。

來思達108年合併營收為72.72億元，年減8.86%，營業毛利為11.21億元，年減11.24%，合併毛利率為15.43%，年減0.41個百分點，稅後盈餘為2.07億元，年減47.86%，每股盈餘為6.88元，今天股東會通過每股配息6元。

受到新冠肺炎疫情影響，來思達今年第1季合併營收為12.56億元，年減19.01%，營業毛利為1.65億元，年減27.95%，單季合併毛利率為13.14%，年減1.67個百分點，稅後盈餘為58萬元，每股盈餘為0.02元；累計前4月合併營收為14.32億元，年減33.82%。

(時報資訊)