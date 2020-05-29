神基(3005)持績在製程技術以及製程自動化能力方面做投資，朝向更環保、節能以及智慧化工廠的方向邁進。神基董事長黃明漢表示，今年研發費用仍將維持往年合併營業收入淨額4~5%之間（去年為4.78%），今年毛利率將盡量維持去年水準，今年首季毛利率25.91%，表現不如預期，主要是第一季逢過年，且3月受疫情影響生產和出貨，第二季毛利率可望回到去年全年28%左右的水準。

神基108年度投入12.9億元作為研究發展費用，約估合併營業收入淨額4.78%。強固型電腦產品研究開發方面，持續強化強固型平板產品線的深度與廣度，發表一款全新的10全強固型平版UX10，為急救照護、工業製造以及公共事業應用領域的專業人員提供新的選擇，同時推出K1202-in1強固平板ANSI以及ATEX防爆規格機種，因應石油、天然氣、石化、製藥數位轉型的需求。

神基第一季毛利率25.91%；營業利益率為6.65%；淨利率為5.72%。

(時報資訊)