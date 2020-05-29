泰金-KY(6629)3月底火災影響電鍍部分產線，使得4月營收衰退，不過，6月營收將恢復正常水準，展望第2季營運，法人初估，營收年增率可望逼近1成，EPS將挑戰1.2元。

泰金主要以鋁合金與鋅合金材質五金鑄件製造與銷售，今年度在美系新客戶訂單品項持續增加，加上產品組合優化，產能利用率持續提升與原物料成本下滑等因素，可望帶動本業獲利持續成長。法人預期，泰金今年營收年增率將逼近1成，約11億元左右，EPS有機會將挑戰5元。

泰金產品包括掛件/支架、窗飾、把手、衛浴與其他等，若區分櫥櫃五金、衛浴五金與窗簾五金,主要客戶包括IKEA、Amerock、Kirsch、MOEN、Resources、Liberty、HOME DEPOT、Hunter Douglas、MERINO GROUP、Multimeda、LEVOLOR、Walmart等。

(時報資訊)

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