廣華-KY(1338)今天召開股東會，會中承認108年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過108年度盈餘分配案，每股配發現金股利3.5元，股利配發率73.22％，以昨日收盤價格51.2元計算，現金殖利率6.84％。公司指出，大陸車市反轉向上，蘇州廣晉亦接獲新訂單，可望帶動營運谷底爬升。

廣華-KY去年合併營收74.28億元，年減7.87％，主要受到大陸新車銷售市場顯著下滑，加上新台幣兌人民幣匯率升值，稅後歸屬於母公司淨利為4.01億元，每股盈餘4.78元。

今年新冠肺炎疫情全球各地蔓延下，對整體汽車產業鏈面臨嚴峻的挑戰，但大陸政府多項購車優惠政策的出台，帶動大陸新車銷售表現在4月終結連續21個月下滑的態勢，新車銷售市場有逐步回溫。

目前廣華-KY主要品牌車廠客戶皆已全數復工，正積極拉高產能稼動率；另外，第1季公司在華東地區合資成立蘇州廣晉，將就近生產供貨給上汽自主品牌、榮威等品牌車廠，目前已接到上汽榮威系列等新車款訂單，隨著新訂單加入量產計畫，將有望帶來新的成長動能。

近期廣華-KY取得東莞市土地約11975.66坪，廠房的規模與設計目前尚在評估規劃中，除了原東莞廠一廠產能將陸續搬遷，預計於2022年完成，有助於租金費用的樽節，亦將導入新工藝技術與自動化倉儲系統，增添營運動能。

而華中地區從事模內轉印製程的襄陽廣佳，新建廠房已於2019年第2季底投入量產，在客戶需求持續拉升下，拉高模內轉印的稼動率將可優化整體產品結構。

(時報資訊)