在新冠肺炎疫情的影響下，金融市場波動劇烈，疫情發展和經濟走勢都具不確定性，因此也更加突顯定期定額策略的重要性，以紀律投資來因應不可知的市場。群益投信基金經理人邱郁茹建議投資人謹記三大投資攻略，攻略1為「不停扣」，特別是當市場歷經大跌後，也代表就是相對低點，以定期定額分批布局的方式，持續有紀律的投入資金，從歷史經驗來看，一年後往往都有不錯的投資成果，也具攤平成本的效果。攻略2為「加減碼」，當價格相對低時加碼買進，強化獲利動能，價格高時減碼不追高，降低投資風險。攻略3便是「適當停利」，適時獲利了結、落袋為安，也能增添持續投資的動力，更有助落實長期紀律投資的目標。

邱郁茹進一步指出，上述定期定額三大投資攻略，說的簡單但在人性難控之下，執行上不見得容易，有鑑於此，群益投信推出升級版的定額投資必勝法「群益日日扣停利加碼攻略」，透過系統自動機制協助投資人避開人性弱點，減少投資煩惱。

「群益日日扣停利加碼攻略」提供高點減碼、低點加碼以及獲利自動停利的功能，幫助投資人理性面對市場起伏，並適時獲利了結、持盈保泰，不因人性貪婪或恐懼而錯失投資獲利良機。不僅如此，透過這個系統機制，投資人可從每月1~31日中任意指定方便的扣款日期，也可依投資需求設定每月多日扣款，在扣款來源方面則可選擇自銀行帳戶或是群益安穩貨幣市場基金來扣款，等於一個機制便能滿足定期定額投資的各式需求，讓理財更聰明靈活！

(時報資訊)