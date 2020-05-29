中共人大通過「港版國安法」，香港《星島日報》引述在北京出席全國兩會的人大代表稱，原來的中共中央港澳工作協調小組，已經在今年2月升格為中共中央港澳工作領導小組，而港澳辦主任夏寶龍已兼任小組的常務副組長。中央政治局常委、國務院副總理韓正仍擔任組長。

夏寶龍昨天下午在北京會見港區全國人大代表，有代表確認主持會議的中聯辦主任駱惠寧正式通報，夏寶龍身兼中央港澳領導小組常務副組長。據消息透露，今年二月，中央宣布港澳辦高層調整，同時拍板港澳小組改名，夏寶龍擔任常務副組長，也顯示港澳辦作為小組辦公室實體化，職能升格。

中央港澳工作協調小組前身是中央港澳小組，早於1978年8月成立，主責協助中央掌管港澳工作，但一直不「活躍」。直到2003年因23條立法引爆數十萬人「七一大遊行」，震動中南海，中央港澳小組改組為中央港澳工作協調小組，共由18個部門組成，針對性處理港澳工作，包括港澳辦、中聯辦、公安部、商務部等。

據知，協調小組組長、國務院副總理韓正之下，有多名副組長，包括中央政治局委員楊潔篪、書記處書記兼中央統戰部部長尤權、國務委員兼外交部部長王毅、全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍、政法委副書記兼公安部部長趙克志。其後有傳政治局委員、中央政法委書記郭聲琨亦最新調入副組長之列。惟由於副組長及組員一般不會有正式官方公佈。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，未聽聞港澳工作協調小組改名的消息，倘消息屬實，即說明中央已把小組升格，以更高權威指揮相關部委應對香港問題。

劉兆佳進一步解釋，在中央權力架構中，最高層級是「委員會」，次之是「領導小組」，再次之是「協調小組」，當前香港已不自主地捲入中美角力的大國博弈中，協調小組提高規格並不出奇。

至於夏寶龍出任常務副組長，他指，常務副組長即第一副組長，在實際操作層面上擔當領導職能，估計夏寶龍將有更大權力處理及決定對港政策。

(中時 )