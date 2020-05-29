總統府今天提出考試院正副院長與9名考試委員名單，被問到考試院存廢問題，考試院長被提名人黃榮村表示，去年立院考試院組織法修法後，已經有相當進步價值裡面，我們會在這基礎上按照憲法的精神，考量這個問題。

總統這次提名考試院長由前教育部長黃榮村出任，副院長由銓敘部長周弘憲升任；被問到考試院存廢與實施年改後的問題；黃榮村指出，這兩個問題，立法院新團隊勢必面對。

他說，近的問題是，年改後必須提出比較進步向上向前的方案，相信很多考試院都在討論中。

至於考試院從存廢問題；他說，這問題已經存在很久，去年立院修法後，已經有相當進步價值裡面，我們會在這基礎上按照憲法的精神，考量這個問題，目前考試院也是列為數年都討論過，但他還進考試院，還不完全清楚，他會來好好考量這個問題。

周弘憲則表示，考試院存廢目前是在五權憲法架構下的憲政機關，這機關功能過去受到很多討論，未來要有全民共識，會尊重立法院任何決定。

至於大法官釋憲認定，年改相關法案無涉法律不溯及既往原則，與信賴保護原則、比例原則尚無違背；周弘憲說，這部分經過大法官會議決定，不溯及既往，大法官認爲合憲，未來考試院也是憲政機關必須尊重任何憲政機關的決定。

(中時 )