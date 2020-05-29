6月是社會新鮮人求職旺季，哪個行業是女大生心目中的「夢幻工作」？ 調查結果出爐，竟有1個職業完勝空姐與主播，高居排行榜首，這個行業就是「公務員」。

「公務員」是女性社會新鮮人求職的首選。（示意圖／中時資料照）

yes123求職網今（29）公布「畢業生職場規劃與應徵困境」求職調查，結果顯示，女性新鮮人求職的排行榜前10名依序為：「公務員」（26％）、「空服員」（24.4％）、「作家」（22.7％）、「YouTuber」（21.1％）、「網站小編」（19.8％）、「演員」（18.8％）、「服裝設計師」（17.9％）、「歌手」（16.9％）、「外拍女模、SG」（16％）以及「主播」（15％）。

yes123求職網發言人楊宗斌透露，女性畢業生將公務員視為工作首選，已是多年趨勢，推測原因可能是來自社會與家長的期待，考量公務員收入、上班時間與內容都相對穩定。

至於「男性」新鮮人心中的「夢幻工作」分別為：「工程師」（25.4％）、「YouTuber」（23.7％）、「機師」（22.2％）、「公務員」（20.3％）、「職業運動員」（18.9％）、「電競選手」（17.5％）、「演員」（16.2％）、「網站小編」（14.8％）、「漫畫家」（13.4％）以及「主廚」（12.7％）。

楊宗斌進一步指出，綜觀8年級生一畢業選擇先就業而非進修，反映「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢，不過，今年遇到疫情突發狀況，導致觀望氣氛濃厚，推估想延畢或轉考公職的人將增加。另今年受疫情影響，有6成畢業生「超前部署」開始投遞履歷找工作，比例略高於前2年。

(中時電子報)