第1艘返國的魷釣漁船「佶洋號」29日上午抵達前鎮漁港，52名漁工在海巡署安檢人員指令下，進行人員清點、體溫量測及問診等防疫程序，高雄市長韓國瑜偕同海洋局、衛生局同仁前往前鎮漁港視察防疫工作，韓國瑜指示，為確保漁工及市民安全，防疫務求滴水不漏。

「佶洋號」於去年12月16出港，29日共有52位漁工返港進行檢疫，其中4明是台籍漁工，漁船停靠港口後，戴著口罩井然有序下船，經過衛生局同仁進行體溫測量及手部消毒工作後，上遊覽車準備前往檢疫旅館前，雙腳還必須踏進事先準備的消毒水中，做最嚴格的消毒工作。

遠洋魷釣漁船每年5月底陸續大批返國，同一期間有近百艘遠洋漁船返回前鎮漁港卸魚、整補，而今年遭遇新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心提升邊境防疫標準，入境漁船必須1人1室檢疫14天，且留船檢疫人數最多只能8人，造成每艘漁船在港作業速度減緩，若沒有相關配套措施，擁擠程度勢必更加嚴重，也可能因此錯失出海捕撈秋刀魚的黃金期。

韓國瑜表示，遠洋漁業是高雄市指標性產業，上下游關聯性產業也在高雄開枝散葉，因此不容有防疫的破口，否則影響的恐怕不只產業，甚至是許多從業人員的生計。雖然市府防疫超前部署，啟動防疫機制至今4個月維持本市0本土病例，但仍然不能大意。

韓國瑜也指示各局處，在兼顧防疫與產業需求下，協調農業委員會漁業署、海洋委員會海巡署及內政部移民署等中央部會研擬各項配套措施，把影響業者的程度降到最低，加速漁船檢疫、卸魚、補給、換裝漁具及加油時效，在秋刀魚捕撈期來臨前出港前往西北太平洋漁場作業。

(中時 )