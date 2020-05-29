LINE 今(29)日宣布推出全新的 PC 遊戲平台《LINE POD》，在台灣、泰國、印尼等國家正式上線，平台支援中文、英文、泰文、印尼文等語言。LINE POD 為 LINE Play on Desktop 的縮寫，平台願景是要提供玩家一站式遊戲服務。未來將陸續結合 LINE 的各種社交功能，讓玩家可以更方便地與好友或線上遊戲的玩家進行交流，並逐步導入更多不同類型的PC 線上遊戲甚至手機遊戲，滿足所有玩家們的遊戲需求！

使用LINE帳號登入 下載 LINE POD 遊戲啟動器開心暢遊線上遊戲

使用 Windows 系統電腦玩家可以至 LINE POD 官網下載安裝 LINE POD 遊戲啟動器，並透過 LINE 帳號快速登錄 LINE POD 暢玩平台上的各種遊戲，包含免費下載安裝、啟動遊戲與儲值購買遊戲商城道具。LINE POD 提供現今最方便的儲值方式包含 MyCard 及電信小額支付，未來也將開放 LINE Pay 付款。

LINE POD首發《古劍奇譚網路版》與《FreeStyle》

LINE POD 平台上線初期推出的遊戲為《古劍奇譚網路版》與《FreeStyle》。《古劍奇譚網路版》是由上海燭龍研發的線上遊戲，承襲《古劍奇譚》第一代至第三代的故事劇情，擁有龐大遊戲世界觀，同時採用近年少見的時間制收費 (每小時3元)，並承諾無 VIP 機制且永不販售影響遊戲平衡的屬性道具，秉持著「世界在變，劍心不變」理念，讓玩家可以在公平的遊戲環境下，回歸遊戲初衷，找尋屬於自己的樂趣。而由 Joycity 開發，於 LINE POD平台獨家發行的《FreeStyle》是一款讓玩家在簡易操作下，仍可充份體驗運用高度技巧及團隊合作默契進行3 vs 3極致競技鬥牛的線上街頭籃球遊戲。

LINE POD 古劍奇譚網路版宣傳影片

為歡慶平台上線，遊戲同步推出多個活動來回饋 LINE POD 玩家。即日起到6月10日，完成《古劍奇譚網路版》不同任務，即可獲得遊戲時間1,000分鐘、超萌的「喵喵頭箍」等獎勵。《FreeStyle》則準備了「骰子之神」及「與 JOYCITY 一起飛翔吧」活動，多種裝飾道具、技能包、幸運卡、點數，等你來拿！

第二波獨家遊戲 暑假接棒登場

LINE POD 接下來將陸續推出更多獨家遊戲，包含《獵人競技場：傳奇》、《英雄重生Online》與《EOS》。《獵人競技場：傳奇》是由 Mantisco 開發，混合 MOBA 要素和大逃殺玩法的角色扮演遊戲，玩家在60人生存模式中必須一邊透過打怪升級取得裝備，同時移動前往安全點，還得一邊與其它玩家進行廝殺，非常刺激有趣！而 Caret Games 開發的 MMORPG 《英雄重生Online》則是原汁原味將手機遊戲移到電腦上，精美寫實的3D圖形與華麗風格將西方奇幻的背景完美呈現。另一款由 Blue Potion Games 開發與發行，以動態戰鬥 PVP 為設計核心並擁有豐富副本內容的超硬派角色扮演遊戲《EOS》也將獨家在 LINE POD 上與玩家見面，這款先前曾在台推出並擁有大量死忠粉絲，要帶領玩家再次展開北歐奇幻壯麗冒險。

(科技)