新冠肺炎疫情改變了工作習慣，也改變商業模式。財信傳媒董事長謝金河表示，在這時候順著潮流走，有的企業大放異彩，如半導體產業、雲端伺服器、遠端連線視訊會議軟體等產業都大放光芒；他強調，「世界一直往前走，官員仍停留在十八世紀的的工業革命，工廠製造的思維，這個國家不會進步！不曉得小英總統看到這個問題了沒有？」。

謝金河在臉書發文指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，全世界192個國家都傳出確診病例，已造成超過35萬人死亡，全球競相封城鎖國，造成國際人員流動涷結，飛機停飛，人員流動停止。張忠謀說：疫情像一場戰爭，將改變人們的工作與生活形態，這個話充滿無限想像空間。

他表示，最近臉書創辦人馬克．佐伯格說，未來臉書會有一半以上的員工在家上班。以目前FB全球有44942位員工來看，約有22000人不需要到公司上班打卡，在家上班，這會是一個全新的工作型態，假如佐伯格說的會成為全球趨勢，那麼面對新經濟浪潮，台灣到底準備好了？

謝金河認為，疫情改變了工作習慣，也改變商業模式，現在送餐服務満街跑，餐廳不跟進都不行，這個時候，順著潮流走，有的企業大放異采，像是台灣的半導體產業、雲端伺服器、系統整合、遠端連線視訊會議軟體等產業都大放光芒。

「大家在電視上看到染疫的英國首相強生透過視訊掌理國政，這是一個不可擋的趨勢。假如未來的產業一直往這個路上走，那麼我們現有的工作型態，或者是上班打卡機制，要不要跟著調整？」

謝金河強調，當全球新經濟浪潮直撲而來之際，各縣市勞工局仍要求企業添置打卡鐘，規定上班打卡，不能遲到早退，「世界一直往前走，官員仍停留在十八世紀的工業革命，工廠製造的思維，這個國家不會進步！不曉得小英總統看到這個問題了沒有？」。

(中時電子報)