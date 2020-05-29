高雄市長韓國瑜深陷罷免危機，前立法院長王金平想協助，但又有消息稱不希望王幫助，要低調處理。對此，時事評論員黃益中表示，他有去問王金平那邊是不是有主動要幫韓國瑜？得到答案是王金平陣營覺得很煩，整天被吃豆腐。這時謝震武喊：是喔！

黃益中在政論節目《新聞面對面》直言，外界傳聞王金平主動想幫忙，所以他直接去王那邊問了。王金平陣營覺得很煩，整天被吃豆腐。

這時，謝震武回應，「是喔」！黃益中強調，「真的」！他們說最早，其實在疫情剛開始的時候，韓國瑜確實有找過王金平。王金平跟韓說三件事做好，就不會被罷免，第一個疫情顧好，第二個市政做好，第三個言行低調，這個聽起來不就很合理嗎！結果韓後來言行高調，甚至韓陣營還去提告，他們自己把局勢搞砸，又要把王金平搬出來。韓陣營為什麼要搬王金平，因為王是高雄人。

黃益中表示，這些日子以來，一直都有人去找王金平，拜託王出來幫韓國瑜。可是昨天有新聞出來又說希望王金平不要出來，希望低調，所以現在是把王金平當傻子嗎？

黃益中感嘆，一直很多人跟王求情，且王也曾經說過「支持韓國瑜當高雄市長，只是不支持選總統」，因此王金平心軟，就想說幫一下忙。

但是，黃益中又感嘆，有消息稱王金平可能最後會幫忙，但又有消息傳出要王金平不要出來，是把王金平當傻子就是了？搞得王金平心裡很不舒服。黃益中直言，如果韓國瑜核心陣營裡面，沒有辦法定調一件事的話，只會讓事情變得更複雜。

(中時電子報)