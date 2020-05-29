監察院上午公布最新一期廉政專刊，全台最年輕市長、新竹市長林智堅換車了，賣掉原有1.4升的HONDA，買進1.5升的SUZUKI，另外還更正申報了價值1萬元的新竹第一信合社股金。基隆市長林右昌則多了2000多萬元的債務。

監察院財產申報資料顯示，林智堅賣車換車，其實是為了讓妻子廖欲伸買進小車，所申報時林智堅少了一輛車，妻子名下則多了一輛車。土地申報仍維持2筆，存款則從上次的89萬多餘，變成152萬多元。較特別的是這次在珠寶古董字畫項目，多申報了新竹第一信用合作社營業部股金383萬8800元。並還掉21萬多元的債務。

林智堅另外還「更正申報」了價值1萬元的新竹第一信合社股金。還說因購買年度久遠，且是未上市股票，查無此年度股金價額。

林右昌及家人在這次財產申報中，共申報2筆土地，6筆建物，存款779萬元，並有債務2743萬多元，比起2018年的申報，當時債務僅有612萬元，這次則差異多達2000萬元，林右昌在說明中表示，這是購買自宅及購置不動產貸款。

林右昌另外還信託了1筆土地、2筆建物，及價值120萬的股票。在備註欄則填寫，股票配息新台幣70萬餘元。

苗票縣長徐耀昌與妻子蔡麗卿共申報7筆土地，5筆建物，存款2400多萬元，另有債務1128萬多元。比起上次，存款部分增加800多萬元，但建物減少2筆，推測應與處分不動產所得有關。

(中時 )