中央將發振興券 侯友宜：新北會做好超前部署 11:352020/05/29 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央將發振興券，侯友宜表示，新北會做好超前部署。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央行政院將推出振興券刺激消費，新北市長侯友宜29日參加活動後受訪表示，中央相關內容還沒有正式公布，但新北市針對微型經濟、商圈優惠、團購等都已陸續推出，另外還有與各縣市的互惠旅遊，未來都能結合振興券使用，一起帶動經濟復甦。 侯友宜說，新北市在振興券發放下來之前，就必須要先做到位，尤其要以庶民經濟為主軸，結合振興經濟的振興券，帶動新北市經濟蓬勃發展。 (中時 ) #振興券 #經濟 #中央 #新北市 #侯友宜 也許您會感興趣 生活熱門新聞 大雨走了沒？氣象專家曝此時趨緩：晚上還有一波 - 生活 高雄豪大雨成災！罪魁禍首竟不是梅雨鋒面 - 生活 30秒打暈太極大師 50歲業餘拳手回應了 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 「夫婦的世界」灑狗血劇情真實上演 一統徵信社帶你揭發真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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