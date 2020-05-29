中央行政院將推出振興券刺激消費，新北市長侯友宜29日參加活動後受訪表示，中央相關內容還沒有正式公布，但新北市針對微型經濟、商圈優惠、團購等都已陸續推出，另外還有與各縣市的互惠旅遊，未來都能結合振興券使用，一起帶動經濟復甦。

侯友宜說，新北市在振興券發放下來之前，就必須要先做到位，尤其要以庶民經濟為主軸，結合振興經濟的振興券，帶動新北市經濟蓬勃發展。

(中時 )