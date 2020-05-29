台中市建設局29日以「共融公園與陽光公廁」為題舉辦教育訓練專題講座。（盧金足攝）

台中市府推動「美樂地計畫」，改善老舊公園、陽光公廁，提升中市人均綠地比例成績六都第二，建設局委請朝陽科技大學公園景觀優化總顧問，29日以「共融公園與陽光公廁」為題舉辦兩場教育訓練專題講座，市府也將規畫推出「台中美樂地計畫-陽光公廁手冊」，說明工程美學精進方案，建立辦理工程美學業務的基本SOP。

建設局長陳大田說，「台中美樂地計畫」於2019年初正式已成為全市公園推動藍圖，分為短、中、長期規畫，第一階段以「共融公園」及「陽光公廁」為兩大推動重點，辦理成果大獲好評，2019年已完成改善43座共融公園、6座新闢公園及14處公廁，今年度將持續改善52座共融公園、3座新闢公園及21處公廁。

今日首場講座，邀請「台中美樂地計畫-陽光公廁手冊」主筆人、朝陽科技大學景觀及都市設計系教授張登堯分享陽光公廁設計理念及執行策略。

藉由學者建築、景觀及室內設計的專長，與豐富實務經驗，說明陽光公廁推動工作重點及設計、施工注意內容，並分享相關法規、風光水景設計原則及優良案例。

此外，第二場邀請設計思維創新，且作品屢獲大獎項肯定的設計師耿美惠介紹設計內涵、施工過程、民眾參與及金質獎獲獎歷程與經驗。

陳大田強調，市長盧秀燕重視社會福利政策，盼營造友善育兒環境，建設局2018年底成立執行團隊，推動「台中美樂地計畫」，推動友善共融公園及打造陽光公廁，營造公園人本及無障礙環境，提供市民「快藝賞、幸福遊、健康綠」的生活空間，創造大台中成為最宜居的花園模範城市。

陳大田表示，共融公園是台中美樂地計畫最重要的精神，希望打造從幼童到長者，乃至身障朋友都能開心使用的公園，改造兒童遊戲場，親子和身障者共同融合使用為目標，另營造符合生態永續的綠地，讓民眾擁有更多綠地空間。

該計畫的另一大精神為陽光公廁，以無障礙使用為首要設計原則，注入通用設計化、人本安全化等概念，提升現有公廁設施設計細膩度與通用度，讓廁間更具人性化、室內通風乾淨特性。

(中時 )