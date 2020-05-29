將來進入知名的宜蘭縣冬山河親水公園不只是看風景、參加童玩節活動，還可以享受泡湯的樂趣！經宜蘭縣政府委託調查，發現冬山河親水公園園區範圍內有溫泉水脈，縣府也正著手辦理「宜蘭縣五結鄉冬山河親水公園溫泉資源探勘調查及溫泉區劃設案」，預計在後年（2022年）完成溫泉區管理計畫與溫泉區劃設核定及公告作業，之後再進一步施設完成溫泉設施，親水公園將可蛻變成「夏天有童玩，冬天泡溫泉」的絕佳遊憩景點，一年365天都可以吸引遊客人潮。

冬山河親水公園在1994年6月完工啟用後，絕佳的環境及獨特美麗的施工造型，立即大受好評，吸引大量遊客湧入，之後配合宜蘭國際童玩藝術節的舉辦，讓親水公園的知名度及受遊客歡迎程度進一步提升。

如今親水公園將繼續升級，宜蘭縣政府已在親水公園的園區範圍內發現溫泉水脈，並已積極展開園區範圍選定鑿井地點、溫泉探勘井鑿設工程以及溫泉資源探勘調查作業，另將依循程序擬定溫泉區管理計畫與劃設溫泉區，等溫泉區管理計畫核定並公告後，便可執行溫泉水權取得及溫泉休憩設施建設規劃等事宜。

縣府工旅處表示，目前正在進行地球物理探勘與親水公園溫泉探勘井鑿設位置評估工作，希望能順利在2022完成溫泉區管理計畫與溫泉區劃設核定及公告作業，隨後再規畫施設相關溫泉設施。

工旅處表示，親水公園在暑假期間是一年一度的國際童玩節場地，等完成溫泉井探勘及劃定溫泉區等程序後，親水公園將升級為「夏天有童玩，冬天泡溫泉」的最佳旅遊休憩的樂園。

(中時 )