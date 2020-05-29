長照服務供不應求，新北市與國產署合作，將閒置國有地依據長照租用土地模式，未來希望跟醫療單位合作，建立急性後期照護、長照復能，提供更好品質的連續與整合照顧服務，設立複合型長照機構，「新店機三十三(復興段)機關用地」變更為衛生福利特定專用區案，日前通過市都委會審議，後續待並送內政部審議。未來將打造社區整合照護中心，並提供周邊社區服務，實現照護資源共享。

衛生局指出，長照機構分為住宿型、社區型與居家服務型三種，長照2.0後，24小時住宿型長照機構須以法人身分申設。社區型長照機構申設，市府透過提供閒置國有土地，希望解決長照機構用地不足與供需失衡的問題。

本次計畫變更的土地位於新店機三十三(復興段)的機關用地，面積約0.6426公頃，將打造複合型長照機構。目前全案已經市都委會通過，後續待並送內政部都委會審議，通過後將依長照租用模式推動。

(中時 )