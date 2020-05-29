港版國安法草案29日在大陸人大正式通過，為香港的未來蒙上一層不確定性，對此，東方資本研究的Andrew Collier悲觀說到，香港做為亞洲金融中心的地位，恐在5年內失去；更有學者表示，若美國取消特殊待遇，將開啟我們所認知的「香港之死」。

CNBC報導，在港版國安法草案通過前，東方資本研究的Andrew Collier表示，他已經在香港待了12年，這10年之內預期也將持續待在這裡，不過，現在他對這邊的情勢感到十分緊張。

Collier認為，在大陸政府介入香港後，已經可以預見將對抗議活動實施強硬手段，這會帶給全球很不好的景象，而投資者對此就不會感到滿意。

Collier將悲觀的情境歸咎於美陸兩國都採取了最極端的選項，美國國務卿龐培歐27日報告指出，香港將不再具有高度自治，未來恐取消美國給的特殊待遇；而大陸也無視國際間的輿論壓力，在昨天宣布通過港版國安法草案。

展望未來，Collier指出，某些大型投資機構將面臨退休基金壓力，因為他們會問，在香港法治衰退後，為何還要繼續在此投資或開展業務。

此外，據工商時報報導，倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生更表示，若美國取消對港特殊待遇將是「核武選項」，會開啟我們所認知的「香港之死」。

(中時電子報)