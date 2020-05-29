羅技旗下電競領導品牌Logitech G宣布，G913 TKL 80%無線機械式遊戲鍵盤即將於6月在台正式上市。近年來Logitech G致力於發展電競鍵盤與滑鼠的無線化，希望帶給玩家更頂級、順暢的遊戲體驗，此款新品以羅技獨家無線技術LIGHTSPEED，以及藍牙雙重連接，讓玩家得以擁有更穩定的連接方式。G913 TKL 80%無線機械式遊戲鍵盤也回應了廣大玩家的實際使用需求，以無數字鍵的短版設計，為玩家創造更多滑鼠的使用空間，並以低平的機械軸設計，帶來快速且準確的敲擊手感，並提供GL觸感軸、GL線性軸兩種鍵軸選擇，更為新品升級電池續航力，無線方式下將可為玩家帶來40個小時的遊戲體驗。

此次G913 TKL 80%無線機械式遊戲鍵盤一樣搭載Logitech G獨家LIGHTSPEED技術，擁有超高速的1毫秒回報速率，玩家亦可透過按下鍵盤上方的藍牙鍵，切換連接至另一個裝置。Logitech G以優異的無線技術，搭載更持久的電池續航力，讓玩家得以更放心投入在激烈的競賽中，絕對是玩家最強勁且可靠的電競武器。

G913 TKL 80%無線機械式遊戲鍵盤的推出，讓G913產品線更加完整，延伸了高階用料與質感，改採無數字鍵的設計，專為講求桌面空間、滑鼠使用範圍的玩家打造，玩家可搭配GPRO WIRELESS或G502 LIGHTSPEED無線滑鼠的專業級組合，在分秒必爭的FPS射擊類或動作遊戲競賽中，以一擋十、百戰百勝。G913 TKL 80%無線機械式遊戲鍵盤以低平的鍵軸設計，觸發距離僅1.5mm，帶給玩家更快速、精確的手感，大幅增加玩家在遊戲競賽時的敏銳度，玩家並可依個人喜好，選擇不同回饋手感的觸感軸或線性軸。

此次新品保留G913系列的超纖薄流線設計，搭配鋁合金的材質，打造出簡約且時尚的外型，亦擁有LIGHTSYNC RGB智能炫光效果，搭載Logitech G 的G HUB軟體，玩家可自定義約1,680萬個顏色，讓鍵盤燈效同步遊戲節奏，令玩家在享受遊戲的當下，同時帶來絢麗的視學體驗！新品將於6月2日在全台原價屋和良興線上Computex首發開賣，搶先入手Logitech G G913 TKL無線機械式遊戲鍵盤，即刻進入無線零延遲遊戲世界！

(科技)