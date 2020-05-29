新冠肺炎疫情仍嚴峻的時候，假消息滿天飛，1名王姓男子在臉書社團發文說西園醫院外勞確診逃跑，另1名經營旅行社的張姓男子在LINE群組發文說雙和醫院院內群聚感染等未經查證的假消息，被依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散播疫情謠言罪送辦，台北地檢署偵辦後，2人都坦承沒有對發文的消息查證，檢方分別以發澄清聲明及繳交國庫1.5萬元、1萬元條件，將2人緩起訴。

今年3月傳出因發燒到萬華區西園醫院求診的外勞，拒絕做新冠肺炎快篩並落跑，王姓男子在臉書社團沒有經過查證就發文「我是萬華人」中發文「西園醫院一個外勞確診！逃跑了！剛剛一堆記者跟警察在雙園街羊肉炒麵這抓，目前找不到人，請大家注意一下」。

經營旅行社的張姓男子則在他自己的LINE群組上發文，新店某醫院、新店家某大賣場、某國小、雙和醫院等為疾管署公布的六例家庭感染及院內群聚感染注意地區，請民眾禁止前往的未經查證假消息。

2人分別被台北市萬華分局及刑事警察局依紓困振興條例的散播疫情謠言罪送辦，2人到案後都坦承發文，王姓男子還表示曾向朋友查證，卻說不出朋友的身分，張姓男子則供稱，發文的目的只是提醒大家。由於王姓男子當庭就用手機在臉書社團中發出澄清聲明，張姓男子也刪除了LINE群組上的發文，北檢於是分別讓王姓男子繳交國庫1.5萬元，張姓男子1萬元後，對2人緩起訴處分。

(中時 )