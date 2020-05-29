下週二將公布振興券發放細節的行政院長蘇貞昌，今早批評「馬英九發的消費券，被監察院明白指出替代性夠高，對經濟成長沒有幫助，所以我們記取教訓，不再重蹈覆轍。」馬英九基金會執行長蕭旭岑反嗆，蘇院長欺騙過神明，他講的話大家要特別小心，行政院振興券的問題，去基層一問就知道，基層民眾的反應最直接：「馬英九直接給你3600，蔡英文還要你先花1000」，問題是很多基層艱苦人連1000 元都很難拿出來。

蕭旭岑表示，2008年9月金融海嘯來襲，馬政府發放每人3600元的消費券，用途等同現金，發放當日即達成全民92％的發放率。在當時景氣急凍之下，消費券不僅減輕民眾現金支出壓力，也刺激百業振興，快速安定社會人心。

他指出，蘇院長說消費券對經濟成長沒有幫助，但矛盾的是，政院所推振興券的金額比消費券還低，對經濟的幫助豈不更令人質疑？連民進黨立委都批評，馬政府3600元的消費券，比3000元的振興券多，還不用花錢換，行政院就是有「心魔」，才不願依照馬政府的方式辦理振興。

蕭旭岑說，明明多數民眾都希望化繁為簡，普發現金或消費券，但蘇院長卻充耳不聞，為了反馬而寧願違反民意，這種不肯苦民所苦的政府，遲早會被人民淘汰。因此為了民眾好，他要呼籲蔡政府：「放下心魔，歡迎拿香跟拜！」

(中時 )