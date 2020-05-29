廣華-KY（1338）29日上午舉行股東會，由董事長余澤民主持，股東出息率達80.27％。會中承認去年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過盈餘分配案，決議配發現金股息3.5元。

廣華去年合併營收74.28億元，稅後淨利4.01億元，EPS為4.78元，低於2018年的6.51元，但股配息金額3.5元，則維持與2018年度相當的水準，以28日收盤價51.2元計，現金殖利率達6.84％，股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分別達5.83％、4.41％。

余澤民指出，廣華去年營運雖受大陸車市衰退影響，但來自三大日系車廠客戶的營收比重維持在72.59％的水準，貢獻廣華良好的訂單能見度，並創造平均月營收保持在6億元的表現，同時持續提升產能配置彈性調整、人事成本精簡等策略下，貢獻去年整體毛利率及營業利益率分別達25.68％、7.88％。

展望今年，余澤民說，目前廣華主要品牌車廠客戶皆已全數復工，且積極拉高產能稼動率因應市場需求，增添公司訂單良好能見度，加上第一季廣華在華東地區合資成立蘇州廣晉，已接到上汽榮威系列等新車款訂單，隨著新訂單加入量產計畫，將有望推進整體營運新一波的成長動能。

(工商 )