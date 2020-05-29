台灣福斯汽車為強化售後服務，宣布全台授權經銷商推出Volkswagen夏季健檢活動，提供23項免費冷氣系統與其他車輛安全相關檢查服務、全新輪胎保固方案、多項原廠零件折扣和精品優惠。

台灣福斯指出，Volkswagen夏季健檢活動為6月1日至7月31日，凡於健檢期間回廠，即可享有23項免費冷氣系統檢查和車室臭氧清潔消毒，車主另可選擇風箱清洗套餐超值價1,699元，同時得以加購999元（原價1,337元）升級可過濾比PM2.5更小懸浮顆粒的抗過敏粉塵濾網。此外，回廠再享有冷氣系統零件和AGM電瓶九折優惠，其中AGM電瓶再享有三年原廠保固，同時車主回廠等待之餘，更可以超值價格選購指定款式原廠精品，如太陽眼鏡299元起、馬克杯399元起以及GTI運動水壺999元起。

台灣福斯表示，本次健檢活動另一大亮點為推出常態性的全新輪胎保固方案，凡於授權經銷商購買指定品牌新輪胎，即享有三年保固，車主若於第一年或行駛1萬公里內發生非人為損壞狀況，持購買證明卡回廠即可免費更換新輪胎，若是第二年或行駛2萬公里內、第三年或行駛3萬公里內，則僅需分別負擔50％和70％的輪胎售價，若Volkswagen車主於7月31日前回廠一次購買4條輪胎，更可免費獲得原廠精品氣嘴蓋；而車主只要到Volkswagen授權經銷商更換此全新輪胎保固方案之指定輪胎，旅途中無論在台灣任意地點發生狀況，全台Volkswagen授權經銷商皆可支援更換服務。

台灣福斯汽車重視車主意見和回饋，回廠車主完成健檢活動後，填寫服務溝通調查問卷，就有機會參加Volkswagen GTI安全帽或Volkswagen Tiguan露營桌椅抽獎活動，數量有限，屆時敬請車主參與協助完成問卷調查。

(工商 )