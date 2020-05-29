大陸網路巨頭網易、京東距離香港上市越來越近，消息指出，港交所已批准網易和京東的上市申請，這兩家公司皆在28日進行港交所上市聆訊。

香港信報報導，如今消息稱兩家公司都通過港交所批准，會在6月上市。按此前披露的數據，網易估計集資額20億至30億美元、京東計劃集資30億美元。

此前消息稱，瑞士信貸、摩根大通和中金公司作為聯席主承銷商安排網易上市事宜。

(工商 )