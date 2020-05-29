港交所批准網易、京東上市申請 11:252020/05/29 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸網路巨頭網易、京東距離香港上市越來越近，消息指出，港交所已批准網易和京東的上市申請，這兩家公司皆在28日進行港交所上市聆訊。 香港信報報導，如今消息稱兩家公司都通過港交所批准，會在6月上市。按此前披露的數據，網易估計集資額20億至30億美元、京東計劃集資30億美元。 此前消息稱，瑞士信貸、摩根大通和中金公司作為聯席主承銷商安排網易上市事宜。 (工商 ) #網易 #京東 #港交所 #上市申請 #兩家 也許您會感興趣 財經熱門新聞 沒台積電慘爆！陸廠救華為 找上日本半導體業者 - 財經 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 《百貨股》富邦媒momo購物網 5月精品銷售月增逾5成 - 財經 - 時報資訊 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 抓到了！川普驚爆這句 美股殺盤兇手 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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